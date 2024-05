Targettopoli | anche oggi raccolta di firme per la lista civica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Continuanella sede del comitato elettorale diin corso Mazzoni ladelle ultimeper la presentazione dellaguidata dall’imprenditore blogger Jonathan Targetti e dal medico Blanca Aznárez (nella foto) . L’appuntamento è dalle 10 alle 13. Intanto,ha lanciato la sua rete: "una retedi persone libere che vivono i loro quartieri e che hanno a cuore il territorio", spiega Targetti. Il primo referente annunciato dallaè Massimo Faggi, che sarà il referente per Narnali. "Siamo concentrati dalla mattina alla sera nel cercare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita della cittadinanza – ...

