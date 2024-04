Democrazia sovrana e popolare - respinta la richiesta sulla raccolta delle firme Rizzo | Democrazia non rispettata

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladi Marco, coordinatore di, di ridurre il numero diper presentare le liste elettorali per le Europee è statadalla Presidenza del Consiglio. “Nei confronti della– fanno sapere fonti di Palazzo Chigi – c’è stata la ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine. Pertanto, l’esecutivo ha valutato opportuno non accogliere la”. “Evidentementedà noia. Altrimenti non si capirebbe come partiti molto più piccoli siano ...

Toscano a TPI: "quest'ennesimo sopruso farà capire che siamo una forza che non si piega e non si fa intimidire" - Toscano a TPI: "quest'ennesimo sopruso farà capire che siamo una forza che non si piega e non si fa intimidire" ...

Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro: le misure approvate in Cdm - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che riforma le Politiche di coesione e il decreto legislativo per la revisione del regime Irpef ...

Europee, non accolta la richiesta di Rizzo e Toscano sul dimezzamento delle firme - Europee, non accolta la richiesta di Rizzo e Toscano sul dimezzamento delle firme: "ferma contrarietà delle forze politiche" ...

