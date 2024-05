(Di martedì 7 maggio 2024) L'uscita dell'ottima edizione 4K UHD didistribuita da Plaion, con all'interno un booklet da non perdere, dimostra come la massima qualità video non si addiceai film d'azione, ma è un plusper i film poetici come quello di Wim Wenders., sentimenti, riflessioni interiori e commozione possono arrivare a voltedalla routine quotidiana. Perfino se questa routine consiste nel tenere puliti i bagni pubblici di una grande città come Tokyo. È il messaggio che arriva forte e chiaro da Win Wenders che ha rispolverato la sua migliore vena autoriale, non sempre sfruttata a dovere, per confezionare conun film che nonsi è meritato la candidatura agli Oscar e il plauso della critica, ma ha ...

This year my birthday falls on Mother's Day. All I want is not to make any decisions. - This year my birthday falls on Mother's Day. All I want is not to make any decisions. - I love celebrating my birthday but don't make a big deal out of Mother's Day. This year they fall on the same day, and I'm kind of over it.

Nike's 'perfect running trainers' that 'go with every summer dress' - Nike's 'perfect running trainers' that 'go with every summer dress' - The Nike Pegasus 40s trainers are a new take on the popular 38 and 39s and aren't just great for trail, road and treadmill running but also every day life ...

Perfect Days: ecco perché il 4K UHD esalta anche la poesia e non solo l'action - perfect days: ecco perché il 4K UHD esalta anche la poesia e non solo l'action - L'uscita dell'ottima edizione 4K UHD di perfect days distribuita da Plaion, con all'interno un booklet da non perdere, dimostra come la massima qualità video non si addice solo ai film d'azione, ma è ...