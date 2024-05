“Perfect Days” e gli altri film da vedere in streaming a maggio 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sguardi d’autore, commedie, drammi, horror strambi e documentari… Nel mese diarrivano inalcuni dei miglioridella stagione cinematografica: Foglie al vento (su Sky Cinema e NOW dal 14) e Perfect Days (dal 23). Ma anche opere pop di puro genere (Thanksgiving), inediti con humour (Voltare pagina su Netflix). E poi cult musicali restaurati (Let It Be su Disney+), documentari su personaggi immortali (Jim Henson – Idea Man), biopic presentati a Berlino (BlackBerry). E molto altro. Ecco i principali titoli cinematografici che non dovreste perdere questo mese sulle principali piattaforme. Il miglior cinema – più o meno – contemporaneo visibile on demand questo ...