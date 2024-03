Perfect Days | il film da Oscar | svela il ritmo del cibo che riguarda tutti noi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 10 marzo 2024) Non sappiamo se Hirayama sia un uomo felice. Anzi di lui non sappiamo quasi niente, se noni dettagli della sua quotidianità. Il protagonista di, ildi Wim Wenders, presentato al Festival di Cannes e candidato come migliorstraniero agli2024, è in uomo dedito alla ritualità. Ogni mattina si alza prima del sole senza bisogno della sveglia, piega il suo futon, accorcia baffi e barba, innaffia le piantine, indossa l’uniforme della Tokyo Toilet, prende un caffè in lattina e con il suo furgone va lavoro. Un lavoro molto umile – addetto alle pulizie dei bagni pubblici della città – verso cui, però, mostra tutta la dedizione di chi ama quello che fa sopra ogni altra cosa. Nel preciso momento in cui l’alba esplode in cielo, Hirayama (magistralmente ...