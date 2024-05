Napoli - sgominata gang di falsari | sotto chiave 48 milioni di euro falsi Sette arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero diffuso in tutta Europa, e in particolare in Francia circa 60 milioni di euro contraffatti, banconote da 50 e 100 euro di pregevole fattura, la Banda di falsari legata al clan Mazzarella di Napoli sgominata ...

Napoli , 7 maggio 2024 – Duro colpo della finanza ai falsari del “ Napoli Group ”, un’organizzazione già nota per altre inchieste su soldi falsi a cui sono stati sequestrati circa 48 milioni di euro in banconote da 50 euro contraffatte di pregevole ...

