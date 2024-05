Maxi sequestro di soldi falsi a Napoli - 48 milioni in una stamperia

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 48di euro in banconote da 50 euro contraffatte di pregevole fattura, ritenute riconducibili al cosiddetto “Group” (una organizzazione di falsari già al centro di precedenti inchieste), sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in unaallestita in un capannone industriale del quartiere Ponticelli di. A coordinare le attività investigative è stata la Procura diNord (pm Valeria Palmieri e Giulia Basile, procuratore aggiunto Mariella Di Mauro, procuratore Maria Antonietta Troncone). Nel corso del blitz, scattato all’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria die del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno sottoposto a fermo sette persone, tra le quali figura anche il ...

SUD Pontino – false sponsorizzazioni con le società sport ive. Con questa ipotesi i finanzieri della Compagnia di Fondi, in stretto coordinamento con il comando provinciale di Latina e della Procura di via Ezio, hanno smantellato quello che ...

Il colosso dell’accoglienza era già finito in diverse inchieste anche per le condizioni poco dignitose di vita garantite nelle strutture

