riprendono al Cairo i negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo quanto riferito dai media egiziani e in particolare dall’emittente al-Qahera News, legata ai servizi segreti del Paese, sulla proposta di cessate il fuoco e per ...

Mentre circa 100mila palestinesi hanno iniziato l’evacuazione dal sud della striscia di Gaza, preludio all’operazione via terra dell’esercito israeliano su Rafah , Hamas ha r invia to il ritorno dei suoi mediatori a Il Cairo , sospendendo i negoziati ...

Mo: media, 'delegazione israeliana arrivata al Cairo per colloqui su ostaggi' - Mo: media, 'delegazione israeliana arrivata al cairo per colloqui su ostaggi' - Il cairo, 7 mag. (Adnkronos) - Una delegazione israeliana per i negoziati è atterrata al cairo per colloqui per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro ...

Per Israele le condizioni di Hamas per il cessate il fuoco sono “inaccettabili. Ma una delegazione vola al Cairo per i colloqui - Per Israele le condizioni di Hamas per il cessate il fuoco sono “inaccettabili. Ma una delegazione vola al cairo per i colloqui - Israele continua a definire “ inaccettabile ” la proposta di accordo che ha ricevuto l’ok di Hamas. Eppure, qualche piccolo passo in avanti nelle trattative tra il partito armato palestinese e il gove ...