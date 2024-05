Rafah Est - iniziata l’evacuazione per 100mila persone Hamas non invia i mediatori a Il Cairo | negoziati sospesi

In Israele , il Gabinetto di guerra ha approvato, ieri sera, domenica 6 maggio 2024, all'unanimità, l'operazione Rafah. L'esercito ha già preparato i piani. Lo hanno riferito i media, secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione ...

Lo sforzo diplomatico in corso potrebbe non aver convinto il governo di Benjamin Netanyahu, le cui fazioni più estreme ormai usano apertamente la guerra per spingere la loro narrazione ideologica-religiosa — come ha fatto il ministro israeliano ...