Mo | Guterres - ‘attacco a Rafah sarebbe incubo umanitario’

(Di martedì 7 maggio 2024) Washington, 7 mag. (Adnkronos) – Un attacco a, dove si rifugiano 1,4 milioni di palestinesi,?un errore strategico, una calamità politica e unumanitario?. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioin conferenza stampa. ?Dopo più di 1.100 israeliani uccisi negli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e dopo più di 34.000 palestinesi uccisi a Gaza, non abbiamo visto abbastanza? I civili non hanno già sofferto abbastanza morte e distruzione? Non commettete errori: un attacco su vasta scala auna catastrofe umanitaria?, ha aggiunto.Il capo dell’Onu ha chiesto inoltre che Israele riapra i valichi di terra che ha chiuso, in modo che gli aiuti possano arrivare a Gaza. ?La chiusura dei valichi di ...

(Agenzia Vista) New York, 7 maggio 2024 Nel corso della visita del presidente della Repubblica Mattarella, il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato dell'invasione di Israele a Rafah : “L'ho ricevuta oggi in un momento di forti ...

Guterres: Entscheidender Moment für Palästinenser und Israelis - guterres: Entscheidender Moment für Palästinenser und Israelis - NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt rafah im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António guterres beide Konfliktparteien zu einer Einigung in letzter Minute au ...

Israel rückt in Rafah ein und übernimmt Grenze zu Ägypten - Israel rückt in rafah ein und übernimmt Grenze zu Ägypten - In den vergangenen Tagen und Wochen haben die US-Regierung und andere Verbündete Israels immer wieder vor den Folgen eines Militäreinsatzes in rafah gewarnt. guterres: Entscheidender Moment für ...