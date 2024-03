Attacco a Rafah | fonti israeliane | “Non siamo pronti | non avverrà presto” Ma Netanyahu insiste | “É la linea rossa” Guterres | “Sarebbe un girone infernale”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Unnonanche see indica nella città più a sud della Striscia di Gaza “la” oltre la quale sconfiggere Hamas. Ma a dare un quadro più realistico sulle possibilità di un’azione efficace di Israele asono esponenti politici e militari israeliani che, hanno detto alla Cnn e poi sono stati ripresi dai media israeliani, unnon potrà avvenireper almeno due motivi. Sia perché l'esercito non è ancora pronto sia perché non sono stati completati i piani per evacuare i civili palestinesi, centinaia di migliaia di persone che dall’inizio della guerra sono fuggite dalle proprie abitazioni e hanno cercato rifugio ...

