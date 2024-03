Medio Oriente | Guterres | “Reagire a questo attacco barbaro ha comportato le operazioni militari di Israele | ma il prezzo dei civili è stato drammatico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) A Che Tempo Che Fa (Nove) Fabio Fazio ha interviil segretario generale delle Nazioni Unite Antonio, parlando del conflitto in“Le convezioni, il diritto internazionale e la protezione deisono le leggi della guerra. Credo che in una situazione come questa sia importante essere chiari: quello che ha fatto Hamas è unterroristico completamente inaccettabile ed è una disgrazia terribile e inconcepibile in un mondo come il nostro. Dobbiamo essere chiari e fermi in. D’altro canto, non c’è assolutamente posto per gli ostaggi: devono essere rilasciati senza condizioni immediatamente. Gli ostaggi non fanno parte del nostro mondo, dobbiamo essere fermi su. Dipende dai negoziati, naturalmente, maè un ...