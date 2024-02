Fiorello via da Viale Mazzini per La7, Mentana in conflitto con Salerno, e Giletti punta alla domenica su Rai1 Le voci corrono veloci in Rai, e seppur l'attenzione di tutti i telespettatori sia ora incentrata

Mentana via da La7? I rumors lo danno a Discovery ma il direttore risponde a tono (Di venerdì 16 febbraio 2024) Enrico Mentana lascia La7? Circolano da giorno voci sempre più insistenti riguardo una sua possibile trattativa con il circuito Discovery. Voci che lo vorrebbero nel canale che ha strappato tantissimi talenti alla Rai.ll direttore del Tg La7 ha però subito rotto il silenzio e ha smentito le voci che lo volevano lontano dalla rete di Urbano Cairo. "Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni", parola di Mentana. Una smentita netta da parte del giornalista che lo scorso 15 gennaio ha compiuto 69 anni, direttore del telegiornale e volto di punta de La7.

