INSULTI SOCIAL a Ferrieri Caputi - Mentana risponde | Frustrati nella vita e nello sport!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024) Enricoalle critichenei confronti di Maria Solee alla terna femminile di Inter-Torino Non sono mancate, come tristemente prevedibile, numerose critiche suinei confronti di Maria Sole, arbitro di Inter–Torino, e alle sue collaboratrici Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. In particolare, a molti non è andato giù