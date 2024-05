Maleducata e ignava - Mentana lancia un siluro a Gruber | rissa e resa dei conti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 7 maggio 2024) Enriconon ci sta e risponde per le rime a Lilli. “Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo… Ma insomma, l'innenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”, le parole con cui la conduttrice del talk show aveva fulminatonell'apertura della trasmissione del 6 maggio. Il video diè diventato virale, scatenando una valanga di commenti social. Prima di rispondere, direttore del Tg di La7, ha aspettato il giorno dopo, pubblicando un lungo post su Instagram e allegando alle parole un grafico della grande crescita degli ascolti del suo telegiornale: “Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti, del tutto simile a quelle dei giorni precedenti, del TgLa7 di ieri sera, segnato ...