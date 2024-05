MENTANA LASCIA LA7 DOPO LE OFFESE DI GRUBER? LA DURA NOTA RIVOLTA ALLA DIRIGENZA

(Di martedì 7 maggio 2024) Enriconon ha preso bene le parole di Lilliche ieri ha criticato lo sforo del TgLa7: “L’incontinenza è una brutta cosa, scusateci di questo ritardo”. Caos sui social tra i proe i proe proprio ora il direttore del TgLa7, a cui Discovery è interessata per un nuovo polo informativo, si sfoga sui social. Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito ...

