Casteldaccia - morti 5 operai per intossicazione | continuano la stragi sul lavoro in Italia

(Di lunedì 6 maggio 2024) A, comune del palermitano, cinquesonomentre lavorano alla rete fognaria. Le vittime sono rimaste intrappolate nella vasca interrata dell’impianto di sollevamento mentre svolgevano dei lavori di manutenzione della struttura e, così come confermato dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra, sarebbero decedute per soffocamento da idrogeno solforato. Si tratta di quattro tecnici che lavoravano per la Quadrifoglio Group, azienda che opera per conto di Amap, Azienda municipale acquedotti, che gestisce le condotte idriche e fognarie nella provincia di Palermo, e di un interinale della Amap. Il computo delle persone coinvolte nell’incidente si aggrava anche con il ferimento di altri lavoratori: un uomo di 62 anni è ricoverato in condizioni gravissime in ospedale, mentre ...