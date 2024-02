LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | primato stagionale per Iapichino | Simonelli impressiona nei 60 ostacoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 PRIMATO STAGIONALE PER LARISSA Iapichino ! 6.80, seconda misura d’Europa di quest’anno e settima al ... (oasport)

13.02 Lorenzo Naidon che è in testa alla classifica generale con un buon margine: 2428 i punti per lui ... (oasport)

LIVE Atletica - Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA : a breve subito Larissa Iapichino!

12.53 In corso attualmente il salto in alto dell'eptathlon al maschile e il salto in lungo del decathlon ... (oasport)