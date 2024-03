LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Iapichino quarta dopo la prima rotazione di salti! Attesa per Tecuceanu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDI20.49: Dominio assoluto della francese Samba-Mayela con 7?73, nuovo record nazionale, secondo posto per l’irlandese Lavin co n 7?90, Kozak tra le ripescabili con 7?95 20.47. Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 60 ostacoli: 1 Nika GLOJNARI? SLO 8.05 8.05 53 2 Mette GRAVERSGAARD DEN 7.92 8.07 29 3 Reetta HURSKE FIN 7.79 7.97 18 4 Cyréna SAMBA-MAYELA FRA 7.78 7.81 27 5 Luca KOZÁK HUN 7.92 7.98 17 6 Sarah LAVIN IRL 7.90 7.90 14 7 Mariam ABDUL-RASHID CAN 7.99 7.99 42 8 Viktória FORSTER SVK 8.03 8.05 28 20.46: Non si migliora Assani con 6.66 20.45: Marschall supera 5.75 al primo tentativo 20.44: Nullo per Nichols e Diamè 20.43: Nilsen supera 5.75 al primo tentativo 20.42: Nullo il secondo salto di ...