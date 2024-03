Atletica | Italia da record ai Mondiali Indoor | primato di medaglie | Iapichino e Tecuceanu per arricchire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) L’ha già conquistato quattroai2024 dileggera: gli argenti di Mattia Furlani (salto in lungo) e Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), i bronzi di Leonardo Fabbri (getto del peso) e Zaynab Dosso (60 metri). Per il momento manca lo squillo d’oro a Glasgow, ma la nostra Nazionale sta regalando grandi emozioni nella rassegna iridata in sala che apre un’intensa stagione e che lancia la volata verso i grandi appuntamenti estivi (Europei di Roma a inizio giugno e Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto). Il bottino è già daper il Bel Paese, ma oggi potrebbe essere rimpinguato da Larissa(salto in lungo) e Catalin(800 metri). In passato l’ha raggiunto quota quattro ...