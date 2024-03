Attentato Mosca | Fsb russo accusa i servizi ucraini | “Terroristi addestrati da Kiev | ci sarà rappresaglia”

Attentato a Mosca e guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Patrushev: «Kiev responsabile della strage di Mosca». Ucraini: «Colpita nave russa Olshansky» - È il 762° giorno di guerra in Ucraina. • Il bilancio dei morti nell’Attentato a Mosca è di 137, i feriti sono 180. • La Nato blinda il fianco est: almeno «100 mila soldati in Polonia». Ore 12:55 - ...msn

Mosca Attentato: Zakharova su USA e tesi ISIS - Rappresentante ufficiale del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson: L'Ucraina non è coinvolta nell'attacco terroristico a Krasnogorsk, la colpa è dell'ISIS bandito. Se so ...osservatoriosullalegalita

Attentato a Mosca, "Traduco Zelensky va ucciso", Mieli commenta l’accusa russa a Kiev - "Traduco Zelensky va ucciso", Paolo Mieli commenta l’accusa dei servizi segreti russi che accusano Kiev di aver addestrato i terroristi che hanno colpito a Mosca.la7