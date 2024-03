Attentato a Mosca | l’Fsb accusa i servizi ucraini VIDEO

Rischio attentati dopo Mosca, alzato il livello d'allerta a Napoli - Anche a Napoli, come nelle altre città, il livello di attenzione nei siti a rischio è stato innalzato dopo il tragico Attentato dell'Isis a Mosca. Lo rende noto la Prefettura di Napoli all'indomani ...napolitoday

Attentato a Mosca, Tajani: non so se Putin sta perdendo la testa. Accuse a Usa, Gb e Ucraina palesemente infondate - Roma, 26 mar. (askanews) – “Mi auguro che non accada” che non ci sia un’escalation degli attacchi russi contro l’Ucraina, “non so se Putin sta perdendo la testa, perché una reazione così è sbagliata a ...askanews

Sale il livello di attenzione dopo l'Attentato di Mosca, più controlli a Napoli - Il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza ha predisposto un piano mirato di verifica e di ispezione ai luoghi e ai siti a rischio ...rainews