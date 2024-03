“E’ un terrorista” | da Mosca un mandato d’arresto per il direttore dei servizi segreti ucraini

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Un tribunale diha spiccato undi arresto nei confronti deldeidi sicurezza(Sbu), Vasyl Malyuk, con l’accusa di terrorismo. Malyuk è stato subito aggiunto alla lista dei ricercati in Russia. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Kommersant poche ore dopo che ildell’Fsb, Aleksandr Bortnikov, ha chiesto che l’Sbu sia considerato come una organizzazione terroristica e che ildeimilitari(Gur), Kyrylo Budanov, un bersaglio dalle forze militari russe “come chiunque commette crimini contro la Russia”. Le accuse alla base deldi arresto scaturiscono, ha scritto il quotidiano russo, ...

Attentato a Mosca , al terrorista 5mila euro per compiere la strage . Putin promette punizioni severe per i mandanti La confessione choc di uno dei terroristi che hanno compiuto l’ Attentato di ieri ... (361magazine)

L' Isis-K avrebbe diffuso un video di circa un minuto e mezzo girato dagli Attentato ri nella sala da concerto vicino a Mosca dove venerdì c'è stato l' Attentato . In un altro filmato, pubblicato sui ... (fanpage)

Attacco Mosca, all'asta il coltello usato per tagliare l'orecchioa presunto attentatore - All'asta il coltello usato da un soldato russo per tagliare l'orecchio a uno dei presunti terroristi ritenuti responsabili della strage alla Crocus Hall di Mosca. Si tratta dell'arma utilizzata per ...adnkronos

Mosca ha trovato i suoi capri espiatori. Accusa Kyiv, Washington e Londra per la strage - Chi è stato, l'Isis o l'Ucraina "Sicuramente l'Ucraina", dice il segretario del Consiglio di sicurezza russo. L'accurata indagine del Cremlino si chiude qui: ora il direttore dell’Fsb punta il dito c ...ilfoglio

Attentato a Mosca, sapete cosa dobbiamo chiederci “A chi giova” - Questa e la domanda che tutti ci poniamo assistendo alle drammatiche immagini dell'attentato terroristico a Mosca. La storia ci insegna che le dittature hanno sempre bisogno di creare ...ilgazzettino