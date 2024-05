VIDEO Giugliano - in piazza contro escalation furti in fascia costiera | chat di residenti bloccò ladri

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Allo ‘sceriffo’ De Luca hanno chiesto più sicurezza, e lui, spiegano, “si è impegnato per lasorveglianza, quando verranno sbloccati i fondi coesione e sviluppo”. C’è un allarme criminalità nelladi, con circa 60-70al giorno, tra abitazioni e colpi in auto. E oggi un centinaio di cittadini ha protestato, durante l’inaugurazione del parco archeologico dell’antica Liternum. Inc’erano le famiglie, genitori e ragazzini, con i loro cartelli. Hanno incontrato il governatore e il sindaco Nicola Pirozzi. “Le politiche per la sicurezza – ha ricordato De Luca – non fanno capo alla Regione Campania, ma al ministero dell’Interno che, quindi, va richiamato alla sua responsabilità”. La Regione, oltre alle telecamere, ...

