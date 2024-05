Giro d’Italia 2024 - tutte le classifiche | Jonathan Milan svetta nella graduatoria a punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Finita nell’album dei ricordi la quarta tappa di questa edizione 107 del. Dopo giorni particolarmente intensi in Piemonte, la carovana ha spostato la propria attenzione in Liguria per una frazione, la Acqui Terme-Andora di 190 km, che si prestava sulla carta adatta per un arrivo allo sprint. Tuttavia, i corridori hanno dovuto fare i conti con un percorso non banale in cui le insidie non sono mancate. Il riferimento è al Colle del Melogno, preceduto da un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6%. E poi l’insidia dello strappo del Capo Mele (1,5 km al 5.1%), trampolino di lancio ideale per chi avesse avuto voglia di anticipare. Una tappaquale la pioggia ha fatto un’irruzione breve e intensa, costata il ritiro all’eritreo Biniam Girmay, caduto due volte in discesa e costretto ad ...