Giro d’Italia - Milan vince quarta tappa e Pogacar resta in rosa

In una tappa con poche salite, con una fuga ripresa a poco dall'arrivo, si decide tutto in volata . Ad avere la meglio è il ciclista friulano, che ne ha più di tutti e vince la prima tappa a questo Giro

“Siamo andati un po’ lunghi ma è andata bene, devo ringraziare la squadra , veramente tutti. Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, ho dovuto solo giocare le mie carte e mettere a conclusione tutto il lavoro fatto per me. Questo è ...

Giro d’Italia 2024, Milan si riscatta e vince ad Andora, la rosa resta a Pogacar! - giro d’Italia 2024, milan si riscatta e vince ad Andora, la rosa resta a Pogacar! - Jonathan milan riscatta la volata di ieri e vince la quarta tappa del giro d’Italia 2024 ad Andora. Pogacar resta maglia rosa.