Giro d’Italia 2024 - Jonathan Milan | Devo ringraziare la squadr - lavoro straordinario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) “Siamo andati un po’ lunghi ma è andata bene,laa, veramente tutti. Oggi i ragazzi hanno fatto un, ho dovuto solo giocare le mie carte e mettere a conclusione tutto ilfatto per me. Questo è qualcosa di emozionante, poter condividere queste cose. Un grazie immenso a loro”. Lo ha detto ai microfoni di Raisport, corridore della Lidl-Trek, vincitore in volata della quarta tappa del, la Acqui Terme-Andora di 190 km. Il corridore italiano della Lidl-Trek si è imposto davanti all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e al tedesco Phil Bahhaus (Bahrain Victorious). Il friulano aveva vinto la sua prima tappa esattamente un anno fa, nella ...