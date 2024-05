VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo della quarta tappa | volata imperiosa di Jonathan Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Il timbro del campione. Straordinariadinelladel. Sul traguardo di Andora il velocistaLidl-Trek questa volta non ha lasciato scampo agli avversari, trionfando al termine di una. Si trattaseconda vittoria in carriera alper, che vestirà anche la maglia ciclamino. L’azione di Filippo Ganna a cinque chilometri dal traguardo ha scombinato ancora una volta i piani dei velocisti, proprio come era successo ieri con l’attacco di Pogacar e Thomas. Anche oggi le squadre non sono riuscite a creare i soliti treni, maè stato guidato ...