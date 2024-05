Giornata Mondiale dell’Asma | visite gratuite - sintom - cause e nuove terapie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 7 maggio 2024) Asma. Un termine facile da pronunciare e, nell’ambito di disturbi respiratori, lo sentiamo spesso nominare. Ne abbiamo parlato con Matteo Bonini, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Sapienza Università di Roma e Membro del Comitato Scientifico di GINA (Global Initiative on Asthma), in occasione delladedicata all’asma. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X ...