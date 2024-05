Giornata Mondiale della Risata | 5 consigli per migliorare il rapporto con gli altri

(Di domenica 5 maggio 2024) Ridere è importante, è bello, porta gioia, felicità e benessere all’internonostra vita. La, infatti, ha molti benefici per la salute fisica, mentale ed emotiva. Ma come fare a ridere di più, a raggiungere quella leggerezza che ci permetta di farlo? In occasione...

Ridere è importante, è bello, porta gioia, felicità e benessere all’interno della nostra vita . La Risata , infatti, ha molti benefici per la salute fisica, mentale ed emotiva. Ma come fare a Ridere di più, a raggiungere quella leggerezza che ci permetta di farlo? scopriamo lo insieme in occasione ... Continua a leggere>>

Dal 1998 la prima domenica di maggio si celebra la Giornata Mondiale della Risata , istituita da Madan Kataria del movimento internazionale dello Yoga della Risata . E se di ridere si tratta, il nome di Giacomo Leopardi non è esattamente il primo ad attraversarci le sinapsi. Eppure il poeta, ... Continua a leggere>>

I 10 libri da leggere divertenti capaci di far ridere - Oggi si celebra la Giornata della risata! Per l'occasione, scopriamo quali sono i libri capaci di far ridere di più i lettori. Continua a leggere>>

Frank Matano cerca nuovi comici. E lo fa in scena, a Largo Venue, con lo spettacolo itinerante «Oversympathy» - «Far ridere è un'arte rarissima. Richiede coraggio, soprattutto in Italia. È un percorso duro. C’è ancora tanta diffidenza ma non siamo marziani» ... Continua a leggere>>

Giornata della risata: come imparare a ridere di più e migliorare il rapporto con gli altri - ridere fa bene. In occasione della Giornata Mondiale della risata scopriamo come portare il buonumore nella propria vita ... Continua a leggere>>