Ginnastica artistica - Enrico Casella | Tanti specialisti pronti a seguire Asia D’Amato Che profondità di squadra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 La francese Elena Colas è a quota 27.766 dopo due esercizi: ha bisogno di 24.733 tra trave e corpo libero per superare Perotti, purtroppo è in grado di farlo. 18.55 A metà gara la Francia è a quota 78.798 e mette seriamente paura all’Italia: hanno ... Continua a leggere>>