Ginnastica artistica - come cambia l’Italia senza Asia D’Amato? La probabile formazione per la finale degli Europei

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’auspicio è che l’infortunio dinon sia grave e che la genovese possa tornare presto in azione, ma indubbiamente l’allarme è consistente quando mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra si è toccata il già operato ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e ha deciso di concludere anzitempo il proprio esercizio, venendo poi trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il problema fisico accusato durante le qualificazioni2024 alla Fiera di Rimini si aggiunge alle tante difficoltà che la 21enne ha dovuto affrontare nelle ultime stagioni: il problema alla caviglia accusato durante laal volteggio2022 (dopo aver conquistato il titolo all-around) e ...