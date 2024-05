(Di martedì 7 maggio 2024) Di nuovo in campo. A poco più di 48 ore dalla sfida di domenica pomeriggio, latorna in campo, questa sera alle 20.30 per ospitare al PalaDozza i bergamaschi diin gara 2 dei quarti di finale playoff. Avanti 1-0 nella serie, Matteo Fantinelli e compagni sono attesi da quello che coach Attilio Caja ha definito come "la sfida più importante della serie". Bissare, con lo stesso piglio di gara 1, la vittoria supermetterebbe alladi affrontare la successiva trasferta in casa dei bergamaschi con grande sicurezza e con la consapevolezza di poter chiudere subito la serie, eliminando un’avversaria scorbutica comeha dimostrato di essere già durante la fase a orologio, passando il quell’occasione al PalaDozza il 10 aprile. In gara 1 la prestazione della ...

Bologna, 5 maggio 2024 – Tutto facile per una Fortitudo domina nte che parte bene tiene il piede sull’acceleratore, allunga fino a toccare il +28 sul 72-44 ad inizio ultima frazione e solo in quel momento, con i titolari in panchina e la testa a ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fortitudo Bologna-Treviglio , sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Nella partita che ha inaugurato la Serie , la formazione di coach Caja ha ...

Fortitudo, zero distrazioni. C’è Treviglio da ribattere - fortitudo, zero distrazioni. C’è treviglio da ribattere - Basket serie A2 Di nuovo in campo al PalaDozza per gara due, alle 20,30. Coach Caja: "Questa è la sfida più importante, mi aspetto di più dalla panchina".

