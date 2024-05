Fortitudo - difesa e Ogden Treviglio si arrende subito

(Di lunedì 6 maggio 2024)7865 FLATS SERVICE : Fantinelli 8, Bolpin 8, Aradori 10,22, Freeman 11, Giuri 4, Panni 6, Conti 4, Sergio 2, Morgillo 3, Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja.: Vitali 2, Pollone 2, Miaschi 14, Pacher 13, Guariglia 13, Giordano 2, Cerella 4, Sacchetti 5, Harris 8, Barbante 2, Guerci, Falappi. All. Valli. Arbitri: Boscolo Nale, Almerigogna, Marzulli. Note: parziali 25-8, 44-25, 67-44. Tiri da due:25/34;11/29. Tiri da tre: 6/20; 9/27. Tiri liberi: 10/11; 16/19. Rimbalzi: 35; 26.impenetrabile e un Markperfetto e lafa sua, senza affanni, gara-uno dei quarti di finale con. La formazione di Attilio Caja parte bene, ...

La Fortitudo domina gara 1 nei playoff non lasciando scampo a Treviglio