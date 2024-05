Il chirurgo che ha operato Michela Andretta , l’anestetista e un assistente sono indagati per omicidio colposo in ambito sanitario.Continua a leggere

Una morte avvolta dal mistero: Michela Andretta lo scorso venerdì, 3 maggio, si è ricoverata alla clinica Fabia Mater al Prenestino per la rimozione di un’ angioma all’orecchio sinistro. Poi è morta per arresto cardiaco. Dopo la denuncia dei ...

Michela Andretta morta a 28 anni dopo un'operazione: tre medici della clinica indagati - michela andretta morta a 28 anni dopo un'operazione: tre medici della clinica indagati - Il chirurgo, l'anestesista e un medico assistente della clinica Fabia Mater, sono finiti nel registro degli indagati per la morte di michela andretta. La ragazza, 28 anni di Acilia, lo scorso 3 maggio ...

Michela Andretta, morta per l’asportazione di un angioma: indagati tre medici - michela andretta, morta per l’asportazione di un angioma: indagati tre medici - È entrata in sala operatoria per un angioma, per poi perdere la vita durante l’intervento. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso di michela andretta, 28enne che lo scorso 3 ...

Michela Andretta morta per l’asportazione di un angioma: indagati 3 medici - michela andretta morta per l’asportazione di un angioma: indagati 3 medici - Una morte avvolta dal mistero: michela andretta lo scorso venerdì, 3 maggio, si è ricoverata alla clinica Fabia Mater al Prenestino per la rimozione di ...