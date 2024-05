Ciclismo - la prima vittoria 2024 nei professionisti del Team Corratec

(Di martedì 7 maggio 2024) Montecatini Terme, 7 maggio- Eccola lastagionale per il- Vini Fantini, la societàadottata dalla città di Montecatini Terme, Protagonista della splendidail velocista Jakub Mareczko nel 57° Circuito del Porto in provincia di Cremona. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, con gli atleti che hanno affrontato un circuito di km 12,850 per 14 volte. Grazie al grande lavoro di squadra, il corridore bresciano è riuscito a mantenere una posizione di rilievo nelle frenetiche fasi finali, conquistando questa bellissimacon una magistrale volata. “Vincere è un’emozione indescrivibile - ha dichiarato Mareczko all’arrivo - Era un po’ che non alzavo le ...

Fortunatamente non si registrano feriti. L' Incidente , questa mattina, ha causato forti ripercussioni sul traffico auto mobilistico nei pressi della Galleria Vittoria .Continua a leggere

Ha provato il capolavoro Filippo Ganna, ha vinto in volata Jonathan Milan : è festa azzurra ad Andora , al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2024. È arrivata la prima vittoria italiana di questa edizione della Corsa Rosa. Il velocista ...

