Incidente a Napoli - auto si ribalta in via Acton | traffico bloccato prima della Galleria Vittoria

Barberino di Mugello (Firenze), 16 aprile 2024 – Anche oggi l’Autostrada del Sole è bloccata per un Incidente : un periodo nero per la viabilità sul tratto appenninico, con numerosi episodi uno dopo l’altro sempre nel tratto compreso tra Calenzano e ...

Tragico incidente mortale nella Galleria Laziale che è stata temporaneamente chiusa dagli agenti per i rilievi. Traffico in tilt in tutta la zona di Fuorigrotta . Secondo una prima ricostruzione, sembra che un motociclista abbia perso il controllo ...

Viareggio, 5 maggio 2024 – Oltre la bocca della galleria un Muro di fumo , spesso come il cemento, che sbarra va la strada verso il mare. È la scena che si sono trovati di fronte gli automobilisti che ieri viaggiavano sulla Bretella , in direzione ...

FOIANO VAL FORTORE. ARRIVA LA CAROVANA E IL PAESE SI FERMA PER AMORE DEL GIRO - FOIANO VAL FORTORE. ARRIVA LA CAROVANA E IL PAESE SI FERMA PER AMORE DEL GIRO - Un paese intero si ferma per accogliere il Giro. No, non è un modo di dire, è ciò che ha deciso il dottor Giuseppe Antonio Ruggiero, Sindaco di Foiano di Val Fortore.

Camion in avaria, traffico completamente bloccato in autostrada - Camion in avaria, traffico completamente bloccato in autostrada - La giornata di martedì 7 maggio inizia con code da "bollino nero" e disagi sull'autostrada A26 a causa di un camion in avaria. È successo verso le 7,30 tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona Toce ...

