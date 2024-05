Giro d’Italia - Jonathan Milan imperioso in volata ad Andora | è sua la prima vittoria italiana

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha provato il capolavoro Filippo Ganna, ha vinto in: è festa azzurra ad, al termine della quarta tappa del2024. È arrivata ladi questa edizione della Corsa Rosa. Il velocista della Lidl-Treck, dopo il secondo posto al photofinish a Fossano, è statonellache ha seguito la picchiata da Capo Mele. La quarta frazione da Acqui Terme adha regalato emozioni nei chilometri finali, quando il gruppo ha imboccato le strade che solitamente sono teatro dellao-Sanremo. Lo spettacolo è stato nel segno del quartetto azzurro dell’inseguimento, medaglia d’oro in pista alle Olimpiadi di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.52 3 km all’arrivo. Sempre 5? di vantaggio per Ganna. Adesso si muove la Lidl-Trek di Milan. 16.51 Ganna ha guadagnato 5 secondi. Pasqualon e Van Poppel all’inseguimento di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 17.00 E’ Jonathan Milan il vincitore della quarta tappa del Giro d’Italia 2024 . Maglia ciclamino per il friulano. @MilanJonathan_ WINS IN ANDORA! # Giro dItalia | @Frecciarossa_IT ...

Giro d'Italia, ad Andora vince Milan - 17.00 Giro d'Italia, ad Andora vince Milan Jonathan Milan vince in volata la quarta tappa del Giro. L'oro olimpico di Tokyo nell'inseguimento a squadre su pista ha bruciato l'australiano Kaden Groves e il ...

