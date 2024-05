Prima vittoria italiana al Giro | lo sprint di Andora è di Milan

(Di martedì 7 maggio 2024) Jonathansi sblocca a questod’Italia. Il corridore della Lidl-Trek conquista lasul traguardo di. Lo aspettavamo a Fossano, è arrivato ad. Sul traguardo ligure Jonathanè andato a conquistare laa questod’Italia. Nessun problema per Pogacar, che resta in Rosa. Il resoconto della quarta tappa deld’Italia – Notizie.com – © LapresseE’ stata una tappa secondo i piani almeno fino a quando non hanno incontrato la pioggia. Una fuga a tre (era entrato Ganna che poi ha fatto un passo indietro ndr) con Bod, Munoz e Calmejane. Il gruppo ha tenuto sotto controllo la corsa senza rischiare nulla e concedendo un vantaggio massimo di cinque minuti. Subito dopo la ...

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 7 maggio 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Olivier Giroud è pronto per le sue ultime partite in Italia prima di volare negli Stati Uniti. L’attaccante del Milan vuole ancora stupire Mancano tre gare di campionato e poi Giroud lascerà l’Italia, dove ha sicuramente vissuto un’esperienza ...

Ciro Venerato ha rilasciato alcune notizie riguardo la panchina del Napoli e Stefano Pioli come possibile nuovo tecnico L'articolo Venerato : “Pioli vuole il Napoli , ma prima la buonuscita dal Milan” proviene da ForzAzzurri.net.

L'azzurro della Lidl-Trek vince la quarta tappa allo sprint davanti a Groves e Bauhaus. In evidenza anche Pippo Ganna - L'azzurro della Lidl-Trek vince la quarta tappa allo sprint davanti a Groves e Bauhaus. In evidenza anche Pippo Ganna - Grandissimo Jonathan milan. L'italiano della Lidl-Trek vince la quarta tappa del Giro con arrivo ad Andora (Sv), battendo in volata Kaden Groves e Phil Bauhaus. La frazione è vissuta a lungo sulla ...

GIRO D'ITALIA 2024. CONSONNI RIPRENDE GANNA E LANCIA MILAN VEROS IL TRIONFO: GRAND'ITALIA AD ANDORA - GIRO D'ITALIA 2024. CONSONNI RIPRENDE GANNA E LANCIA milan VEROS IL TRIONFO: GRAND'ITALIA AD ANDORA - il secondo al Giro per milan. LA TAPPA - Al pronti via scattano in quattro Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Stefan de Bod (EF Education - EasyPost), Lilian Calmejane (Intermarché - Wanty) e Francisco ...

Giro d’Italia, oggi l’arrivo ad Andora. Martinello: “Favorito Merlier ma Milan può farcela” - Giro d’Italia, oggi l’arrivo ad Andora. Martinello: “Favorito Merlier ma milan può farcela” - che nel Giro d’Italia 1996 vinse la prima tappa ad Atene e vestì per 4 giorni la maglia rosa. “La vittoria di ieri - spiega Martinello - dice che Merlier è lo sprint più in forma ma oggi anche il ...