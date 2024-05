Napoli - Calzona | Pensavo che dal mio arrivo si sarebbe potuto fare meglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il tecnico delFrancescoha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio con l’Udinese per 1-1: “che dal miosi, segnare il 2-0 ci avrebbe reso la vita più semplice. Nel primo tempo, con una linea di cinque difensori davanti, dovevamo muovere di più la palla. Siamo andati poco in profondità, con un giro palla macchinoso. Nel secondo tempo invece siamo andati, peccato che sia la terza partita in cui non riusciamo a trovare la vittoria. Quando la partita diventa sporca non siamo bravi, per questo chiedevo dipossesso palla lontano dalla nostra porta, perché temevo la loro fisicità in zona gol. Non ci troviamo bene in queste situazioni perché siamo una ...

