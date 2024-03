Galderisi | “Napoli | l’arrivo di Calzona è stato importante”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Giuseppeè intervenuto a Campi Flegrei Tv durante Azzurro99. Queste le sue parole: “Con il caso Juan Jeus-Acerbi si tocca un tasto dolente, una cosa è certa: il razzismo deve star fuori da ogni situazione. Una situazione che non mi è piaciuta per nulla, ci sono dei giudici che decidono, ora ci vuole da parte di tutti la capacità di non esasperare le cose. Sicuramente tutti devono essere leali e corretti.di, vedo una squadra diversa in campo, che è più compatta e unita”. “Prima tali caratteristiche non c’erano, la presenza di Osimhen è determinante per puntare alla vittoria. Probabile assenza di Kvara? Sicuramente una sua assenza farebbe male, tra Lindstrom e Raspadori al suo posto la scelta è complicata. Entrambe hanno ottime qualità, ma quest’anno ...

