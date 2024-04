Con l’arrivo di Calzona | il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol

Simona Tagli annuncia l’arrivo di una sorpresa per i suoi fan: “non dimenticate di restare sintonizzati” Simona Tagli dopo la partecipazione al Grande Fratello è inarrestabile. L’ex gieffina è ... (361magazine)

I fa non stanno più nella pelle, dopo l' arrivo del primo poster che svela logo e titolo ufficiale , si attende ora l'uscita (imminente?) del trailer de Il Gladiatore 2. L' arrivo nei cinema de Il ... (movieplayer)

Le Serie TV più viste in streaming: The Gentlemen di Guy Ritchie parte con numeri molto buoni - Oltre 1,2 miliardi per la comedy d'azione con Theo James. Molto bene anche Brooklyn Nine-Nine tra i titoli acquisiti.comingsoon

Samsung Super HDR, i vecchi telefoni non lo riceveranno: ed il tuo - Doccia fredda per i possessori di Samsung: i coreani confermano che la funzione di Super HDR introdotta con S24 non arriverà sui vecchi telefoni.tech.everyeye

Nissan Juke alla Milano Marathon 2024: svelata la nuova generazione del crossover - Durante l’apertura del Milano Running Festival tenutasi il 4 aprile, Nissan ha svelato in anteprima la nuova Nissan Juke 2024, diventata l’official car di questa edizione: una nuova livrea gialla, int ...techprincess