Udinese-Napoli 1-1 - pareggio che fa comodo ai friulani

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI -si fermano sull'1-1. Un risultato che tiene vive le speranze di salvezza per i. Dopo la rete di Osimhen al 51esimo, ilsi fa raggiungere al 92esimo da Success. Per gli uomini di Cannavaro la salvezza si giocherà ora in tre scontri diretti mentre il, con questoconclude poco o nulla in vista dell'Europa.

Il Napoli lunedì sera affronterà l’ Udine se alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Sarà un match “speciale” per gli azzurri, in quanto proprio in quello stadio vinsero lo scorso anno lo scudetto. Udine se- Napoli , Friulani in difficoltà: 6 ...

L’Udinese di Fabio Cannavaro dovrà a tutti i costi vincere contro il Napoli per raggiungere l’obiettivo salvezza . L’Udinese di Fabio Cannavaro sfiderà questa sera il … L'articolo Udinese-Napoli , i friulani in cerca di vittoria per centrare la ...

Udinese-Napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Udinese-napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Non solo. Prima dell’intervallo i friulani provano anche a mettere lo sgambetto agli azzurri. Noia e rodaggio La prima mezzora è di una noia mortale. Il napoli mantieneuno sterile possesso palla. Gli ...

Il Napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'Udinese - Il napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'Udinese - SSCN- Nel posticipo della trentacinquesima di campionato il napoli affronta l'Udinese al Bluenergy Stadium. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Lindstrom accanto ad Osimhen. I friulani ...

Per il Calcio Napoli solo 1-1 ad Udine - Per il Calcio napoli solo 1-1 ad Udine - L’Udinese ha disperata esigenza di punti per non retrocedere e, sulla panchina friulana, siede Fabio Cannavaro, un figlio di napoli. Primo tempo soporifero con il Calcio napoli che cerca attraverso il ...