Il Napoli a Udine col dubbio Kvara Friulani decimati dagli infortuni

(Di sabato 4 maggio 2024) Illunedì sera affronterà l’se alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Sarà un match “speciale” per gli azzurri, in quanto proprio in quello stadio vinsero lo scorso anno lo scudetto.se-in difficoltà: 6 infortunati, 2 squalificati L’se non avrà a disposizione pero: il portiere Silvestri; i difensori Ebosse e Giannetti; il centrocampista Lovric; gli attaccanti Deulofeu e Thauvin. Squalificati anche Perez e Payero. Una squadra ridotta al minimo, che ospiterà i campioni d’Italia dello scorso anno. Sicuramente a guidare l’attacco dovrebbero esserci l’ex Juve Pereyra e Lorenzo Lucca, centravanti ventenne in prestito dal Pisa. Il, invece, dovrà fare i conti con l’o di ...

Udinese-napoli, le ultime notizie da Castel Volutrno - La SSC napoli riporta quanto avvenuto oggi a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro l'Udinese ... Continua a leggere>>

Udinese disastrosa in casa, solo la Salernitana ha fatto peggio: Cannavaro punta il napoli - La squadra friulana in questa stagione ha raccolto pochi punti al cospetto dei propri tifosi al Bluenergy Stadium. Il napoli di mister Francesco Calzona (che in questi giorni ha avuto la febbre) è ... Continua a leggere>>

IL DATO - Udinese penultima per punti conquistati in casa, peggio solo la Salernitana - Il napoli è atteso dal match in trasferta in casa dell’Udinese in occasione del match valido per la 35esima giornata di Serie A. La squadra bianconera al Bluenergy Stadium a dir poco disastroso, come ... Continua a leggere>>