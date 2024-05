Udinese-Napoli 1-1 - il Lecce ad un punto dalla salvezza Calcio serie A | i salentini ospiteranno i friulani nel prossimo turno

facciamo chiarezza sulla corsa salvezza nel campionato di Serie B, a 90 minuti dal termine. La 37ª giornata del torneo cadetto ha regalato importanti indicazioni per le zone basse: la Feralpisalò è ufficialmente in Serie C e si aggiunge al Lecco. ...

Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Live: Udinese-Napoli, 35a partita del campionato di serie A 90' + 6' Finisce 1-1! Sfuma clamorosamente la vittoria del Napoli, anche stavolta gli azzurri non la chiudono e si fanno beffare negli ultim ...

