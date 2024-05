Putin annuncia nuove esercitazioni nucleari per scoraggiare l’Ue dall’inviare truppe in Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Davanti alle reiterate provocazioni di Emmanuel Macron sul possibile invio di militari europei ine al massiccio dispiegamento diNato al confine, c’è ben poco da stupirsi davanti alla recente – e muscolare – risposta del Cremlino di Vladimir, che hato. A spiegare cosa sta succedendo è il ministero della Difesa di Mosca, che spiega che “durante l’esercitazione saranno attuate una serie di misure per mettere in pratica le questioni relative alla preparazione e all’uso delle arminon strategiche”, aggiungendo anche che “l’operazione mira a garantire l’integrità territoriale e la sovranità della Russia in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di alcuni funzionari ...