Ucraina - Macron manda truppe francesi a Slavyansk per combattere la Russia e addestrare i militari ucraini - RUMORS

Xi Jinping è arrivato in Francia per una visita di Stato di tre giorni. Emmanuel Macron proverà a giocare di sponda con il presidente cinese per sbloccare la situazione diplomatica in Ucraina e a Gaza

Il presidente cinese, Xi Jinping , è atterrato ieri sera a Parigi per la sua prima visita in Europa dopo il Covid. Se le prossime tappe sono dedicate agli alleati in Ungheria e Serbia, gli incontri con Emmanuel Macron rischiano di essere meno facili ...

Cina-Europa, tregua o guerra commerciale - Cina-Europa, tregua o guerra commerciale - Quali novità nel rapporto tra Cina ed Europa con la visita di Xi in Francia, alla presenza di Von der Leyen Il clima resta teso, con una guerra commerciale che in realtà è già cominciata.