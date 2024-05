Ucraina - Schlein | invio truppe sul campo sarebbe errore madornale

Roma, 16 mar. (askanews) – “La Nato non decide quando Macron ha un’idea ma quando si trovano tutti i Paesi e insieme prendono una decisione. L’Italia ha detto fin dall’inizio che mandare truppe in Ucraina significa fare un passo ulteriore verso ...

“I nostri militari sono portatori di pace, noi non siamo in guerra con la Russia “. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, sottolineando che gli italiani sono già spaventati da quello ...

L'invio di truppe occidentali in Ucraina come proposto dal presidente francese Emmanuel Macron, "sarebbe quella escalation che abbiamo sempre cercato di evitare fin dall'inizio, uno scenario non direi apocalittico ma temibile". Lo dice il segretario ...