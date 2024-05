Tragico incidente | ragazza di 21 anni investita e uccisa

(Di domenica 5 maggio 2024) Ennesimomortale sulle strade italiane. Stavolta si è verificato a Napoli dove unadi appena 21è statain via Cattolica, la strada che collega il quartiere Cavalleggeri, a Napoli Ovest, con l’area di Coroglio. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Locale che sta effettuando tutti i rilievi del caso. È stato anche necessario chiudere un tratto di strada alla circolazione.Leggi anche:sul lavoro, Vincenzo muore 46enne. La tragica coincidenza La dinamica dell’Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 6 del mattino di domenica 5 maggio, la 21enne sarebbe stata travolta mentre era a piedi nei pressi dell’incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta. Purtroppo i sanitari del ...

