Donna precipita dall' aerofune Fly Emotion e muore in Valtellina - il tragico incidente a Bema

Una tragica fatalità ha colpito le Alpi Orobie in Valtellina, precisamente a Bema, dove una donna di 41 anni ha perso la vita dopo essere precipitata nell’area dell’impianto sportivo dell’aerofune della Fly Emotion. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. L’impianto in ... Continua a leggere>>